[아시아경제 박종일 기자] 6일 구로구 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 3명 추가됐다.

구로구 54번 확진자는 관악구 건강용품 판매업체 리치웨이(부화당) 방문자다. 6일 구로구 선별진료소에서 검체 검사를 받고 7일 오전 양성으로 판명됐다.

구로구 55, 56번 확진자는 가족이다.

용인시 큰나무교회 관련 확진자 접촉자로 분류돼 6일 구로구 선별진료소에서 검체 검사를 받고 7일 오전 양성으로 판명됐다.

◆추가 확진자 기본정보

구로구 54번 확진자(남, 64세) 가리봉동 거주

구로구 55번 확진자(여, 70세) 개봉2동 거주

구로구 56번 확진자(여, 65세) 개봉2동 거주

박종일 기자 dream@asiae.co.kr