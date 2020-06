순창군, 중심 번화가 ‘중앙로’…단순 도로 벗어나 문화공연 공간 재탄생

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 순창군민 대다수가 즐겨 찾는 중심 번화가인 순창읍 중앙로가 중앙쉼터를 조성, 도심 문화도로로 재탄생했다.

3일 순창군에 따르면 지난해부터 중앙로를 대상으로 한 전선지중화 사업이 마무리되고 있는 가운데 가로수 정비와 중앙쉼터를 조성, 버스킹 공연과 소규모 문화행사가 가능해졌다.

기존의 단순도로로만 활용되던 중앙로에 문화라는 의미를 덧입히게 된 것이다.

중앙쉼터는 기존 순창읍 농민상담소로 쓰였던 공간을 허물고 인근 대도시 도심 번화가처럼 문화공연장을 만들어 도심 속 휴게공간과 문화예술을 쉽게 접할 수 있는 계기를 만들고자 추진됐다.

48㎡의 소공연장과 조형물, 벤치를 조성해 중앙로 오가는 군민들이 자연스럽게 공연을 관람하고, 쉬어 갈 수 있게 했다.

앞으로 중앙쉼터는 관내 문화예술 동호인이 자신들의 끼를 분출할 수 있는 공간으로 적극 활용됨은 물론 여름철 중앙로 축제 개최시에도 유용하게 쓰여질 예정이다.

순창을 대표하는 중심도로에 공연장이 생겨, 지역 문화예술인들도 공연기회가 더욱 확대될 것으로 예상된다.

군은 이달 18일부터 중앙쉼터에 지역 문화예술 동호회원을 활용해 문화공연을 계획 중이다.

조태봉 문화관광과장은 “순창읍 곳곳에 문화를 입히는 작업을 통해 문화도시로 거듭날 수 있도록 도심재생사업이 진행중에 있다”고 말했다.

