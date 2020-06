국토부, 국가철도망 구축계획 '대국민 아이디어' 공모

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부는 지난해 7월부터 추진하고 있는 ‘제4차 국가철도망 구축계획’수립의 일환으로 4일부터 17일까지 대국민 아이디어 공모를 실시한다.

국가철도망 구축계획은 우리나라의 미래 철도망 구현을 위해 10년 단위, 5년 주기로 수립하는 철도 분야의 최상위 법정계획이다. 국가철도망의 비전과 목표, 중장기 철도건설 및 투자계획, 부문별 사업계획 등의 내용을 담게 된다.

이번 아이디어 공모 분야는 국가철도망의 비전과 목표 분야로, 국민들이 바라는 우리나라 철도의 미래상과 지향점, 미래 철도가 품어야 할 핵심가치와 역할, 철도투자 정책의 방향 등에 대한 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다.

대국민 아이디어 공모전은 4일부터 2주간 제4차 국가철도망 구축계획의 연구용역 수행기관인 한국교통연구원 누리집에 게시되는 공모전 링크를 통해 참여할 수 있다. 한국철도공사·한국철도시설공단 등의 누리집에서도 참여가 가능하다.

국토부는 철도에 대한 관심이 높고 전문적인 지식도 갖추고 있는 ‘주요 온라인 철도 동호회’ 회원들을 상대로 한 대면 세미나도 이달 중순경 개최한다.

김선태 철도국장은 “그간 추진한 3차례 국가철도망 계획 수립시보다 건의 사업도 많아지고 국민의 관심도가 높아진 만큼, 올해는 최대한 폭넓게 국민들과 소통하고 의견을 수렴·반영하고자 기획했다”며“아이디어 공모와 세미나 등을 통한 의견들이 국가 계획에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr