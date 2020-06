구례군, 무주택 서민 ‘임대주택 100세대’ 공급

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 무주택 서민계층의 주거 안정을 위해 구례읍 봉서리에 건설 중인 국민임대주택의 입주자를 오는 24일부터 30일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

입주는 올해 12월에 진행될 예정이다.

민선 기 군수 공약사항 추진된 국민임대주택은 6430㎡의 대지에 지상 9층 100세대 규모로 건립되며 관리사무소, 경로당, 게스트하우스 등 복리시설을 갖추고 있다.

총 4가지 유형으로 전용면적 22㎡형 56세대, 26㎡형 12세대, 33㎡형 28세대, 48㎡형 4세대가 공급된다. 임대조건은 주변 시세보다 저렴하며, 월 임대료는 신청인의 기초생활수급자 여부와 임대보증금에 따라 달라진다.

신청대상은 무주택세대주·구성원으로 전년도 도시근로자 평균소득의 50%~70% 이하, 총자산 가액 2880만 원 이하, 개별 자동차 가액 2468만 원 이하인 자다. 국가유공자, 한부모가정, 다자녀가구, 65세 이상 등은 우선 공급 대상으로 분류된다.

국민임대주택 신청은 현장접수로만 진행되며 구례군청 종합민원과로 방문해 접수하면 된다. 자세한 사항은 구례군 종합민원과 또는 구례군청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

