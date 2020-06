[클릭 e종목]"LG, 배터리와 언택트 매력 모두 담긴 종목"

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,500 등락률 +2.38% 거래량 200,706 전일가 63,100 2020.06.01 15:30 장중(20분지연) close CNS는 코로나19 영향에도 클라우드 등 IT 신기술 사업 확대로 매출 성장을 시현 중이다. 특히 2023년까지 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,500 등락률 +2.38% 거래량 200,706 전일가 63,100 2020.06.01 15:30 장중(20분지연) close 전자, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 396,000 전일대비 5,500 등락률 +1.41% 거래량 401,656 전일가 390,500 2020.06.01 15:30 장중(20분지연) close , LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,500 등락률 +2.38% 거래량 200,706 전일가 63,100 2020.06.01 15:30 장중(20분지연) close 디스플레이 등 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,500 등락률 +2.38% 거래량 200,706 전일가 63,100 2020.06.01 15:30 장중(20분지연) close 계열사 IT 시스템의 90% 이상을 클라우드 방식으로 전환하는 프로젝트를 추진하고 있다. 대외적으론 대한항공 전사 IT시스템을 클라우드로 전환하는 작업을 진행하고 있다.

