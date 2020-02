WHO, "韓 코로나19 상황 관리 가능"

올리버 모건 WHO 보건긴급정보 및 위험평가 국장도 한국의 발병 사례가 몇몇 개별적인 집단에서 유래했다면서 "숫자는 꽤 많아 보이지만, 대부분 기존에 알려진 발병과 관련이 있다"고 언급했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 20일(현지시간) "한국이 보고한 확진자 수는 지금까지 104명이지만 관리가 가능하다고 생각한다"고 말했다.