美방송인, 봉준호 한국말 수상소감에 "이런 사람들이 미국 파괴" 논란

이어 "수상 소감은 'GREAT HONOR. THANK YOU(큰 영광이다, 고맙다)'였다"며 "그리고 나머지 수상 소감은 한국어로 했다"고 밝혔다.

이에 미국 블레이즈TV에서 'The White House Brief(백악관 브리핑)'를 진행하는 존 밀러는 자신의 트위터에 "봉준호라는 사람이 영화 '1917', '원스 어폰 어 타임 인 할리우드'를 대신해 각본상을 수상했다"고 남겼다.