[단독] KIC, 美실리콘밸리 투자 나선다

KIC는 샌프란시스코지사 설립을 계기로 실리콘밸리에 위치한 IT 기업 등에 대한 대체 투자를 확대할 계획이다. 이미 유수의 해외 국부펀드들은 미 IT기업에 대한 직접 투자를 확대하고 있다. 국제금융센터에 따르면 글로벌 국부펀드의 벤처기업 직접투자 건수는 2009~2013년 76건에서 2014~2018년 298건으로 급증했다. 한 금융투자업계 관계자는 "말레이시아조차도 3~4명을 샌프란시스코에 파견한 상황"이라며 "한국은 오히려 늦은 감이 있을 정도"라고 말했다.

