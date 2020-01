LG디스플레이, 화면은 밝지만 실적은 '글쎄'

이승우 유진투자증권 연구원은 "LCD TV 패널 가격이 하락을 멈추고 상승이 예상된다는 점과 지난해 4분기와 올해 1분기를 바닥으로 적자폭이 줄어들 것이라는 점은 긍정적이며 자동차 디스플레이에서도 큰 폭의 성장이 기대된다는 점도 희망적이다"라면서도 "이를 감안해도 LCD TV패널은 여전히 공급우위가 지속될 것으로 보여 가격 상승폭은 한계가 있는데다 흑자전환을 위해서는 지난해 2조2000억원이던 감가상각 전 영업이익(EBITDA)이 올해 5조원 이상으로 늘어야하지만 가능성이 높아보이지 않는다"고 지적했다. 여기에 경쟁사인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 61,300 전일대비 600 등락률 +0.99% 거래량 16,025,661 전일가 60,700 2020.01.17 15:30 장마감 close 가 75인치 마이크론 LET TV 가격을 향후 300만원대까지 낮출 것으로 예상되는 만큼 전망이 밝지만은 않다는 분석이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.