LG전자, 인도서 환경보호 캠페인…수질오염 심각성 알려

LG전자는 올해 4월부터 연말까지 비정부기구인 포스(FORCE·Forum for Organized Resource Conservation and Enhancement)와 함께 인도 벵갈루루, 뭄바이 등 주요 10개 도시 50개 학교에서 이 캠페인을 한다.

[아시아경제 박소연 기자] LG전자는 인도 주요 도시에서 청소년들에게 환경보호의 중요성을 알리는 캠페인 'LG 에이전트 오브 체인지(Agent of Change)'를 진행한다고 13일 밝혔다.