"간접흡연 못 참겠다" 숨 막히는 길거리 흡연 갈등 [그것을 아시나요]

일부 흡연자들은 억울함을 토로하기도 했다. 20대 대학생 C 씨는 "실내 흡연 구역은 꽤 쉽게 찾을 수 있지만, 실외 흡연 부스는 정말 찾기가 힘들다"면서 "어렵게 흡연 부스를 찾아도 환경이 열악해 웬만하면 사용하지 않게 된다"라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.