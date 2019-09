외국인, 8주만에 '사자' 전환…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고

밸류에이션 부담은 지수 상단을 제한하는 요인이 될 것이란 전망이다. 노 연구원은 "코스피 반등에도 기업이익 추정치 회복이 더딘 탓에 12개월 선행 주가수익비율(PER) 11배로, 2010년 이후 코스피 PER 평균과 최고치가 각각 9.5배, 11.3배였다는 점을 고려하면 밸류에이션 부담을 느낄만한 수준"이라며 "2100포인트 안착을 위해서는 펀더멘털 개선 확인이 필요하다"고 말했다. 노 연구원은 "미·중 대화 분위기, 노딜 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 연기 등 대외 변수 완화에 따른 안도랠리와 멀티플 부담 간 힘겨루기 속 다음 주 코스피는 2050~2130포인트 내에서 등락할 것으로 예상된다"고 설명했다.

