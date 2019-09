10거래일 연속 상승한 코스피, 2080선 마감…코스닥도 동반 상승

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LG디스플레이 등 IT 대형주들의 차별적 강세 두드러진다"며 "특히 외국인 매수세가 집중되고 있는 삼성전자의 지수 상승 효과가 9포인트에 달한다"고 분석했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.