[르포] 2시간 반 지각 '펜티뷰티' 리한나, 당당한 애티튜드 눈길

브랜드명 '펜티 뷰티'는 유명 팝가수 리한나의 풀 네임인 '로빈 리한나 펜티'에서 비롯됐다. 브랜드는 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 그룹의 자회사인 뷰티 브랜드 인큐베이터 켄도와의 합작품으로 2017년 9월 론칭됐다. '모두를 위한 화장품(Beauty for All)'이란 슬로건처럼 다양한 피부톤의 사람을 위한 화장품으로 탄생했다. 핵심 모토인 '펜티 페이스'는 결점 없는 피부 표현에 초점이 맞춰졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.