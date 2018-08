美, 北 핵제거 시나리오 써놨다

이 계획은 지난해 6월 미 '육군 기술자료(Army Techniques Publication) No. 3-90.40'로 발표됐다. 북핵 위기가 한창 고조되던 시점이다. 이 자료에서는 WMD 제거 대상 국가로 북한을 지목하지는 않았다. 그럼에도 그 대상이 북한이라는 점을 부인하기 어렵다.

