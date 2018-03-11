¾È´ö±Õº¹Áö³ª´®¼¾ÅÍ µî '¼ººÏ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç' Çå¾×

°æºñ³ëµ¿ÀÚ¿Í µ¿Çà(ÔÒú¹)ÇÏ´Â µ¿¾Æ¿¡ÄÚºô¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÚ´ëÇ¥È¸, ¿ÜºÎÁö¿ø ¾øÀÌ 7,000¸í ´ë»ó ³ª´® ½ÇÃµÇÏ´Â ¾È´ö±Õº¹Áö³ª´®¼¾ÅÍ µî »çÈ¸¿¡ ±àÁ¤Àû º¯È ÀÌ²ö ÁÖÀÎ°ø 5ÀÎ(´ÜÃ¼)[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ] ¼ººÏ±¸ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¿¡ »õ·Î¿î ÀÌ¸§ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù.
¡®¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¡¯Àº Áö¿ªÀ» ºû³½ ÀÎ¹°°ú »ç¾÷À» ±â¸®´Â »ç¾÷À¸·Î ¼ººÏ±¸´Â ±¸¹Î°ú Á÷¿øÀÌ ÀÚÁÖ ÀÌ¿ëÇÏ´Â ±¸Ã» Ã»»ç °Ç°°è´Ü¿¡ ¡®¼ººÏ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¡¯À» Á¶¼º, ¼±Á¤ ±¸¹Î°ú »ç¾÷À» Çå¾×ÇØ ¿Ô´Ù. 2010³â ½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç ÀÌ¹ø¿¡ 8È¸¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù.
¼ººÏ±¸¸¦ ºû³½ »ç¾÷Àº ¡ã Á¤¸ª¾Æµ¿º¸°ÇÁö¼Ò(º¸°Ç¼Ò) ¡ã ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â µ¿ÇàÄ«µå(±³À°¾Æµ¿Ã»¼Ò³â´ã´ç°ü)°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù.
¡®Á¤¸ª¾Æµ¿º¸°ÇÁö¼Ò¡¯´Â Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î °³¼ÒÇÑ ¾Æµ¿Àü¿ë º¸°ÇÁö¼Ò·Î ÀÓ½ÅÀÇ ÁØºñ´Ü°è¿¡¼ºÎÅÍ ¾çÀ°±îÁö °ø°øÀÌ °ü¸®ÇÔÀ¸·Î½á ¿ì¸®»çÈ¸°¡ Á÷¸éÇÑ ÀúÃâ»ê ¹®Á¦¸¦ ±Øº¹ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ °è±â¸¦ ¸¶·ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¡®¾Æµ¿Ã»¼Ò³â µ¿ÇàÄ«µå¡¯´Â ÇÐ¾÷¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ãÀ¸·Î ¼¼°è ÃÖÀú¼öÁØÀÇ Çàº¹°¨À» °®°í ÀÖ´Â ¿ì¸® ¾Æµ¿Ã»¼Ò³â¿¡°Ô ³î±Ç¸®¸¦ º¸ÀåÇÏ±â À§ÇÑ »ç¾÷À¸·Î ¿ª½Ã 2014³â ¼ººÏ±¸°¡ Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î ½ÃÇàÇÏ°í ´Ù¸¥ ÁöÀÚÃ¼°¡ ÀÌ¸¦ µµÀÔÇØ È®»êµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
¼ººÏ±¸¸¦ ºû³½ ±¸¹ÎÀº ¡ãµ¿¾Æ¿¡ÄÚºô¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÚ´ëÇ¥È¸(Áö¿ª»çÈ¸¹ßÀü) ¡ã ¾È´ö±Õº¹Áö³ª´®¼¾ÅÍ(¼±ÇàºÀ»ç) ¡ã ÀÌÁ¾½Ä(¹ÌÇ³¾ç¼Ó) ¡ã °øÀ¯¼ººÏ¿øÅ¹È¸ÀÇ(¹®È¡¤Ã¼À°) ¡ã ½Å½Ã¿Â(¸ð¹üÃ»¼Ò³â) ÀÌ ¼±Á¤µÇ¾ú´Ù. °¢ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ¿Í ºÎ¼ÀÇ ÃßÃµÀ» ¹Þ¾Æ Àü¹®°¡°¡ ¼±Á¤Çß´Ù.
|¡®¼ººÏ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¡¯ÀÇ ÁÖÀÎ°ø. ¿ÞÂÊºÎÅÍ ¹Ú´öÀÓ Á¤¸ª¾Æµ¿º¸°ÇÁö¼ÒÀå, ½Å¼ö·Ã ±³À°¾Æµ¿Ã»¼Ò³â´ã´ç°ü, ±èÁø°æ °øÀ¯¼ººÏ¿øÅ¹È¸ÀÇ ´ëÇ¥, ÀÌÁ¾½Ä ¾¾, ±è¿µ¹è ¼ººÏ±¸Ã»Àå, ¾È´ö±Õ ¾È´ö±Õº¹Áö³ª´®¼¾ÅÍÀå, ½Å½Ã¿Â ¾¾, ¾È´öÁØ Àü µ¿¾Æ¿¡ÄÚºô¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÚ´ëÇ¥, ¾È±âÈ Çö µ¿¾Æ¿¡ÄÚºô¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÚ´ëÇ¥
Áö¿ª»çÈ¸¹ßÀü ºÐ¾ßÀÇ ¡®µ¿¾Æ¿¡ÄÚºô¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖÀÚ´ëÇ¥È¸ÀÇ¡¯´Â Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î ÀÔÁÖ¹Î¡¤°æºñ³ëµ¿ÀÚ °£ µ¿Çà(ÔÒ)°è¾à¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ ´ÜÀý°ú ÀÌ±â½ÉÀ¸·Î ´ëÇ¥µÇ´ø °øµ¿ÁÖÅÃÀ» »ó»ýÀÇ °ø°£À¸·Î º¯È½ÃÄ×´Ù.
¶Ç ÁÖ¹Î ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¡®µ¿Çà°ø¹æ¡¯À» ¿î¿µÇÏ¸ç ÀÎ±Ù ¼ººÏÀå¾ÖÀÎº¹Áö°ü µî°ú Çù¾÷ÇØ Àå¾ÖÀÎ°ú ÇÔ²² °¡±¸ ¸¸µé±â, ÇÊ¿äÇÑ ¹°Ç° ¸¸µé¾îÁÖ±â µî ´Ù¾çÇÑ ³ª´®À» ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼±ÇàºÀ»ç ºÐ¾ßÀÇ ¡®¾È´ö±Õº¹Áö³ª´®¼¾ÅÍ(´ëÇ¥ ¾È´ö±Õ)¡¯´Â ¿ÜºÎÁö¿ø ¾øÀÌµµ ¸Å³â ¼Ò¿ÜÀÌ¿ô ¾à 7000¿©¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹«·á±Þ½Ä, ¿¬Åº, ½Ò, ¶ó¸é µîÀ» ³ª´©°í ÀÖ´Ù. ¸íÀýÀÌ¸é ´õ ¿Ü·Î¿î »ç°¢Áö´ë ÀÌ¿ôÀ» À§ÇØ ½¬Áö ¾Ê°í ÀÌµé°ú ÇÔ²² ÇÔÀ¸·Î½á Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼ ÀÚ¿øºÀ»çÈ°µ¿ÀÇ ±æÀâÀÌ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â ´ÜÃ¼´Ù.
¹®ÈÃ¼À° ºÐ¾ßÀÇ ¡®°øÀ¯¼ººÏ¿øÅ¹È¸ÀÇ(´ëÇ¥ ±èÁø°æ¡¤ Á¤±âÈ²)¡¯´Â ¼ººÏ±¸ ¹®È¿¹¼úÀÎ, ±âÈ¹ÀÚ, ¼ººÏ¹Ì¼ú¡¤¿¬±ØÇùÈ¸, ´ëÇÐ»ý, ¿¬±¸¿ø, °ø°£¿î¿µÀÚ µî 135°³ ´ÜÃ¼¿Í 261¸íÀÇ °³ÀÎÀÌ Âü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼ººÏµ¿¿ø, ¹ÌÀÎµµ(¹Ì¾Æ¸®°í°³ ÇÏºÎ°ø°£), ¹Ì¾Æ¸®°í°³¿¹¼ú±ØÀå µî ¼ººÏÀÌ º¸À¯ÇÑ ÀÚ¿øÀ» È°¿ëÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ °³¹ßÇÏ°í, °ø°£À» ±âÈ¹¡¤¿î¿µÇÔÀ¸·Î½á Áö¿ª ¹®È »ýÅÂ°è Á¶¼º¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹ÌÇ³¾ç¼Ó ºÐ¾ßÀÇ ¼±Á¤ÀÚ ÀÌÁ¾½Ä¾¾(ÀåÀ§µ¿, 65)´Â ¿À·£ ½Ã°£ ÀåÀ§1µ¿¿¡ °ÅÁÖÀÚ·Î¼ Àå°î½ÃÀå »óÀÎÈ¸Àå, ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÈ¸ ¼ö¼®ºÎÀ§¿øÀå µîÀ» ¿ªÀÓÇÏ¸é¼ È¿ ÀÜÄ¡, È¦¸ö¾î¸£½Å »ý½Å»ó µîÀ» ¸¶·ÃÇÏ´Â µî ¼Ò¿Ü¾î¸£½ÅÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ºÀ»ç¸¦ ÁÖµµÇß´Ù.
¸ð¹üÃ»¼Ò³â ºÐ¾ß´Â ½Å½Ã¿Â(¼¿ï½Ã¸³´ë 3)°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ÁßÇÐ»ý ¶§ºÎÅÍ ´ëÇÐ ½ÅÀÔ»ýÀÌ µÈ ÇöÀç±îÁö ³²´Ù¸¥ »ç¸í°¨°ú Ã¥ÀÓ°¨À» °¡Áö°í ÀÎ±ÙÀå¾ÖÀÎº¹Áö°ü¿¡¼ ²ÙÁØÇÏ°Ô ¹ß´ÞÀå¾Ö ¾Æµ¿¡¤Ã»¼Ò³âÀ» À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Àç´É±âºÎ¿Í ÀÚ¿øºÀ»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±è¿µ¹è ¼ººÏ±¸Ã»ÀåÀº ¡°¼ººÏ±¸¿¡ ´Ù¾çÇÑ Àú·ÂÀÌ ÀÖÁö¸¸ °¡Àå Å« Àú·ÂÀº ¹Ù·Î »ç¶÷ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸é¼ ¡°¸í¿¹ÀÇ Àü´ç ¼±Á¤ÀÚµéÀº ¼ººÏ ¿ª»çÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌÀÚ ¼ººÏÀÇ ±ÍÁßÇÑ ÀÚ»êÀÌ±â¿¡ ÀÌµéÀÇ ³ë·Â°ú È°µ¿ÀÌ ¼ººÏ±¸ ¸ðµÎÀÇ °æÇèÀÌ µÇµµ·Ï ÀÌ¸¦ ±â¸®°í ¾Ë¸®´Â ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°Ú´Ù¡±´Â ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
¹ÚÁ¾ÀÏ ±âÀÚ dream@asiae.co.kr
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