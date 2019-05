[단독]다급해진 화웨이 韓기업 만나 읍소

단독[아시아경제 구채은 기자] 화웨이(華爲)가 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등 국내 주요 기업들을 만나 미국의 제재가 부당하다고 주장하며 차질 없는 부품 공급을 당부한 것으로 확인됐다. 글로벌 IT 공룡들이 잇따라 화웨이와 '절연'하면서, 한국 기업으로의 파장 확산을 막기 위한 조치로 풀이된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.