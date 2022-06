디지털 전환 외치더니…"금융권 IT 인력 9.6% 불과"

금융권(시중은행·인터넷은행·증권사·빅테크사)의 IT 인력이 전체 임직원 대비 10%에도 못미치는 것으로 나타났다.

10일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 받은 ‘국내 주요 금융업권 IT인력 현황’에 따르면 지난 3월말 기준 금융권 전체 7만1195명의 인력 중 IT 인력은 6809명으로 9.6% 수준밖에 되지 않았다.

업권별로 살펴보면 빅테크 3사(토스·카카오페이·네이버파이낸셜)의 IT 인력 비중은 50.4%로 가장 높았다. 전체 2136명 중 1077명이 IT 인력으로 집계됐다. 인터넷은행(카카오뱅크·토스뱅크·케이뱅크)은 전체 임직원 1879명 중 804명(42.8%)이 IT인력이었다. 반면 시중은행은 5만4748명의 직원 중 IT 인력이 4215명(7.7%), 증권사는 1만2432명 중 713명(5.7%)에 불과했다. 업권의 특수성을 고려해도 빅테크와 인터넷은행 대비 시중은행과 증권사의 IT 인력 채용 편차는 심각한 수준이라고 강 의원은 지적했다.

회사별로 살펴보면 빅테크 업체 중에서는 토스가 52%로 IT 인력 비중이 가장 많았으며, 다음으로 카카오페이 50.1%, 네이버파이낸셜 48.7%였다. 인터넷은행 중에서는 토스뱅크가 58.9%로 IT 인력 비중이 가장 많았으며, 다음으로 케이뱅크 43.9%, 카카오뱅크 38.7% 순이었다.

시중은행은 국민은행의 IT 인력 비중이 9.2%로 가장 많았으며 하나은행 7.7%, 신한은행 7.1%, 우리은행 6.5%였다. 증권사의 경우 미래에셋증권이 6.2%로 가장 많았고 NH투자증권 5.9%, 삼성증권 5.7%, 한국투자증권 4.9%였다.

2019년부터 2021년까지 지난 3년간 금융 업권별 IT 인력 신규채용 수준도 비슷했다. IT 인력 신규 채용 비중이 가장 높은 업권 역시 빅테크였다. 빅테크 3사의 신규채용 인원의 46.3%가 IT 인력이었으며 다음으로 인터넷은행 37.6%, 시중은행 15.5%, 증권사 6.9% 순이었다.

금융업권별 IT 인력 퇴직자 비중은 신규채용과 반대되는 모습을 보였다. IT 인력의 퇴직자 비중은 증권사가 2.9%로 가장 낮았고, 시중은행(3.2%), 인터넷은행(22.2%), 빅테크(30.3%)순이었다. 이와 관련 강 의원은 증권사의 연봉 수준과 관련이 있다고 분석했다. IT 인력의 평균 연봉은 증권사가 1억2772만원으로 가장 높았다.

강 의원은 "금융 분야의 디지털 전환 가속화 등 새로운 보안 리스크에 효과적으로 대응하기 위해서는 IT 인력 확충이 그 어느 때보다 중요한 시기"라며 "금융위원회는 금융보안원의 권고 조치에 불과한 금융회사의 IT 인력 확보 수준을 개정 추진 중인 전자금융거래법의 하위 규정에 명기시키는 것이 필요하다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

