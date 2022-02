신동엽, 21년 만에 입양했다…"사진 보자마자 느낌 오더라"

[아시아경제 온라인이슈팀] 'TV 동물농장' MC 신동엽이 프로그램 진행 21년 만에 유기견을 입양했다.

27일 SBS 예능프로그램 'TV 동물농장'의 오프닝에서 신동엽은 "제가 '동물농장'을 오래 진행하면서도 반려견을 입양하지는 못했다. 한 생명을 책임지는 것이라는 생각 때문이었다"며 "제가 드디어 반려견을 입양했다"고 밝혔다.

신동엽이 입양한 반려견은 생후 3개월 된 '크림이'이다. 신동엽은 "(크림이 어미가) 임신한 상태로 보호소에 들어와서 안락사 위기에 있다가 개인 구조자가 데려와서 네 마리 새끼를 낳았는데 그중 한 마리"라고 설명했다.

신동엽은 "얼마나 행복한지 모른다"면서 행복한 듯 미소를 지어 보였다. 이에 MC 정선희는 "우리 MC들이 방송을 앞두고 대본리딩을 하며 서로의 강아지 얘기를 하는데, 그때 신동엽씨는 그냥 듣기만 했다. 오늘은 20분 동안 크림이 이야기를 하더라"며 반려견 매력에 푹 빠진 신동엽에 대해 전했다.

또 다른 MC 조이는 "(크림이를) 데려와야겠다는 생각이 바로 들었나"라고 신동엽에게 묻자 "사진으로 봤는데 딱 보자마자 느낌이 오더라. 가족들도 만장일치로 그 친구를 지목했다. 느낌이 오는 것 같다"고 입양 당시의 상황을 전했다.

조이는 "선배님이랑 크림이랑 좀 닮은 거 같다. 저는 딱 보자마자 너무 닮아서 놀랐다"고 말했다. 실제로 사진으로 공개된 크림이는 신동엽과 상당히 닮은 모습으로 시선을 끌었다.

한편, 신동엽은 2001년 5월부터 'TV 동물농장'의 대표 MC로 활동하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr