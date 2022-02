엔지켐생명과학, 올인원 면역력 패키지 '록피드 면역비타민' 출시

[아시아경제 이관주 기자] 엔지켐생명과학 엔지켐생명과학 183490 | 코스닥 증권정보 현재가 30,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,750 2022.02.25 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 엔지켐생명과학, 급성방사선증후군(ARS) 미국 특허 허여 결정엔지켐생명, 코로나 pDNA 백신 대량생산 추진엔지켐생명과학-한국원자력의학원, 방사선의학기술 공동연구 협약 체결 close 은 하루 한 팩으로 면역력과 항산화, 뼈건강까지 챙길 수 있는 올인원 면역력 패키지 ‘록피드 면역비타민’을 출시했다고 25일 밝혔다.

록피드 면역비타민에는 중성화 비타민C 1000㎎, 비타민D 2000IU, 비타민E 11㎎ α-TE, 아연 8.5㎎과 부원료 '피엘에이지(PLAG)' 100㎎이 포함돼 면역기능은 물론 뼈건강과 항산화까지 한번에 관리할 수 있게 구성됐다.

'피엘에이지'(PLAG)는 엔지켐생명과학이 독자 개발한 녹용유래 물질이다. 식품의약품안전처 인증 개별인정형 건강기능식품 원료이며 글로벌 임상 2상이 완료된 신약물질이다.

'록피드 면역비타민'에 사용된 비타민은 세계적인 비타민 원료사 DSM의 프리미엄 영국산 비타민C(아스코빅산)에 칼슘을 더해 중성화한 비타민C(아스코브산칼슘)와 엄격한 심사를 거쳐 'Quali-D' 인증을 받은 스위스산 비타민D 등 최고급 원료만을 사용했다. 1일 1팩(1캡슐·2정)씩 간편하게 섭취할 수 있게 60팩(2개월분) 포장으로 구성돼 있다. 1팩에는 비타민C가 식약처 1일 영양성분 기준치 대비 1000%인 1000㎎, 비타민D는 500%인 2000IU가 함유됐다.

엔지켐생명과학 관계자는 "코로나19 팬데믹으로 면역에 대한 관심이 높아지면서 면역력 증강을 위한 비타민C·D와 아연 복합제가 주목받고 있다"면서 "록피드 면역비타민은 자극은 줄이고 효과는 극대화한 고함량 중성화 비타민 건강기능식품으로 면역건강을 고민하는 소비자들에게 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다.

엔지켐생명과학은 신제품 출시를 기념해 '록피드2X' 공식 쇼핑몰(네이버 스마트 스토어)에서 오는 6월 30일까지 스토어찜 고객을 대상으로 최대 40% 할인 혜택을 제공하는 이벤트도 진행하고 있다.

