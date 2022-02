"여자 주제에 감히" 시위 중인 여성 밀친 尹 지지자…외신도 '주목'

1인 시위하던 여성 밀치고 욕설 퍼부어

BBC 특파원도 영상 공유 "한국서 反페미니즘 부상"

"尹 어떤 사과도 하지 않아" 與 질타

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 유세 현장에서 일부 지지자들이 1인 시위를 하던 여성을 밀치고 욕설을 퍼붓는 영상이 공개돼 논란이 불거졌다. 이 영상은 일부 외신 기자들까지 주목한 것으로 알려졌다. 여당은 윤 후보를 향해 사과 및 재발 방지 대책 마련을 촉구하고 나섰다.

문제의 영상은 '한국대학생진보연합'이 유튜브에 게재한 것으로, 지난 22일 윤 후보의 충남 홍성군 유세 현장에서 촬영된 것이다.

영상을 보면, 한 여성이 '선제타격 웬 말입니까'라는 문구가 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 벌이고 있다. 이 여성은 한국대학생진보연합 소속 회원인 것으로 추정된다. 여성이 구호를 외치자 윤 후보의 지지자들이 다가와 여성을 밀치고 피켓을 빼앗아 바닥에 내동댕이친다. 일부 지지자들은 "여자 주제에 감히", "계집X이" 등 욕설을 퍼붓기도 한다.

이 영상은 사회관계망서비스(SNS)에도 확산됐다. 일부 유명 외신 기자들 또한 영상에 대해 '충격적이다'라는 반응을 보였다.

영국 공영방송 BBC의 한국 특파원인 로라 비커는 지난 23일 자신의 트위터 계정에 쓴 글에서 "한국의 반(反)페미니즘 급부상에 대한 보고서를 준비하면서 윤 후보의 젊은 남성 지지자들과 함께 대화를 나눴다"며 "그들은 '여성들의 목소리를 잠재우고 싶지 않다'고 반복적으로 말했지만, 이 영상은 그렇지 않다"라고 지적했다.

영국인인 프리랜서 기자 라파엘 라시드 또한 "이 여성이 지지자들로부터 얼마나 빨리 신체적으로 억압당하는지 보라"라며 "한국 대선에서 여성 혐오가 부각되는 것"이라고 꼬집었다.

상황이 이런 가운데, 더불어민주당은 윤 후보를 향해 사과를 요구하고 나섰다.

박찬대 민주당 선거대책위원회 수석대변인은 24일 서울 여의도 당사 브리핑에서 "지난 22일 유세장에서 '전쟁 반대' 1인 시위자에게 '여자 주제에 어디 감히'라며 윤 후보 지지자들이 폭력을 행사했다"라며 "윤 후보가 직접 사과하고 국민의힘은 법적 책임을 져야 할 것"이라고 규탄했다.

이어 "공공장소에서 소수의 목소리를 탄압하고 짓밟는 행위는 민주주의 질서를 위협하는 것"이라며 "윤 후보 유세장에서 관계자들이 표현의 자유를 저해하고 폭언과 폭력을 저질렀지만, 윤 후보와 선대위는 어떠한 사과도 하지 않는다"라고 덧붙였다.

그러면서 "윤 후보는 '표현의 자유'를 '보장받을 기본권'이라고 역설했지만, 너무 표리부동한 모습"이라며 "해외 언론들은 '표현의 자유'에 대한 혐오와 폭력 행위를 엄중하게 보고 있다"라고 강조했다.

정춘숙 민주당 선대위 여성위원장 또한 성명을 내고 "야만적인 일"이라며 강하게 비판했다.

정 위원장은 "10여명이 넘는 윤석열 후보 지지자들이 젊은 여성에게 '계집X'이라고 반복적으로 외쳤다"라며 "여성이 든 피켓을 빼앗고 몸을 강하게 밀치는가 하면, 점퍼를 잡아끌고 넘어뜨리는 위험한 행동을 벌였다"라고 이같이 질타했다.

