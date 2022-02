[아시아경제 유현석 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,455 전일대비 40 등락률 -1.14% 거래량 723,496 전일가 3,495 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 사이판 노선 재개…"주 2회 운항"티웨이항공, '후쿠오카' 예약 프로모션…운임 6만6300원부터신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다 close 은 채무상환과 운영자금 조달을 위해 1190억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다.

주당 발행가액은 2380원이며 오는 4월13일 확정가액이 결정될 예정이다. 총 5000만주를 발행한다. 890억원은 운영자금에 나머지 300억원은 채무상환에 활용할 예정이다.

청약예정일은 우리사주조합이 오는 4월18일이며 구주주는 4월18일부터 4월19일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr