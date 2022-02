검찰총장실에 윤석열·이만희가…추미애, 눈까지 가리며 '1분 열연'

尹 '신천지 압수수색 거부 의혹' 재차 제기

추미애 "검찰총장이 상관 조치 '쇼'라고 표현"

"신천지 서버 포렌식 자료, 제가 대검 우회해 한 것"

[아시아경제 임주형 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 지지자들이 만든 유튜브 영상에 추미애 전 법무부 장관이 깜짝 출연해 '열연'을 펼쳐 관심이 쏠리고 있다. 일일 드라마처럼 연출된 이 영상에서, 추 전 장관은 윤석열 국민의힘 대선 후보가 검찰 총장을 역임한 당시 신천지예수증거장막선전(신천지) 압수수색을 거부했다는 의혹을 재차 제기하고 나섰다.

이 후보 지지자들이 만든 유튜브 채널 '재명이네슈퍼'는 14일 '재명이넷플릭스 미니 드라마 만희 사랑한 죄'라는 제목의 1분가량 영상을 공개했다.

"본 영상에 등장하는 인물 및 단체는 실제와 매우 연관이 있다"는 문구와 함께 시작된 영상에서는 추 전 장관이 등장한다. '법무부 장관' 명패가 있는 책상에서 누군가와 통화를 하는 추 전 장관은 "왜 압수수색이 안 된다는 거예요", "지금 국민 생명보다 더 중요한 게 뭐가 있습니까"라고 일갈한다.

추 전 장관은 전화를 끊은 뒤 어디론가 이동한다. 그는 주변의 만류를 뿌리친 뒤 '검찰총장실'이라고 적힌 방문을 연다. 추 전 장관은 "왜 전화를 끊고, 당신 왜 압수수색..."이라고 외치며 방 안으로 들어가다가, 이내 놀랐다는 듯이 비명을 지르며 두 손으로 자신의 눈을 가린다.

뒤이어 영상은 놀란 듯한 표정의 윤 후보, 이만희 신천지 총회장의 얼굴을 보여주며 끝난다.

배경음악으로는 그룹 'FT아일랜드'의 '사랑앓이'가 흘러나왔다. 특히 '너무나 많이 사랑한 죄 / 널 너무나 많이 사랑한 죄'라는 가사와 함께 "만희 사랑한 죄, 다음 회에"라는 자막이 강조되기도 했다. '많이'와 '만희'의 발음이 서로 유사하다는 것에 착안한 언어유희로 추측된다.

이 영상은 윤 후보가 검찰총장을 역임했던 지난 2020년 당시 제기된 '신천지 압수수색 거부 의혹'을 겨냥한 것으로 보인다.

같은 해 2월 대구 신천지 신도들 사이에서 코로나19 집단감염이 급증하자 '전국신천지피해연대'(전피연)은 "신천지가 신도 숫자 등을 속여 질병관리본부(질병관리청 전신)의 역학조사를 방해하고 있다"라며 이만희 총회장 등을 검찰에 고발하는 등, 국민의 신천지 강제수사 촉구 여론이 높아졌다.

이후 추미애 당시 법무부 장관은 윤석열 전 검찰총장에게 신천지를 압수수색하라고 지시했으나, 윤 전 총장은 이에 대해 신중한 입장을 보이며 따르지 않았다.

'압수수색 거부 의혹'은 지난 11일 2차 대선 후보 TV 토론회에서 이재명 민주당 후보가 재차 거론하기도 했다. 그가 '무속인의 조언을 받고 신천지 압수수색을 거부한 게 아니냐'며 묻자, 윤 후보는 "보건복지부에서 30만 신도가 반발할 경우 관리가 안 된다. (추 전 장관에게) 강제수사는 미뤄달라고 했다"라고 반박했다.

또 추 전 장관을 겨냥해 "법무부 장관의 압수수색 지시는 완전히 쇼였다. 압수수색 지시를 언론에 공개하면서 했다"라며 "압수수색보다 광범위한 범위로 신천지 서버를 다 들어내서 중대본에 보내고, 대검찰청에 디지털 수사관들이 한 달간 붙어 포렌식해서 넘겼다"라고 꼬집기도 했다.

이를 두고 추 전 장관은 "국정에 대한 이해가 없는 망발"이라며 반발하고 나섰다.

그는 14일 YTN 라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연한 자리에서 "검찰총장이 상관인 장관의 조치를 쇼라고 표현한다는 것은 망발이다"라며 이같이 말했다.

이어 "(신천지 서버에 대해 디지털 포렌식을 했다는 주장은) 100% 거짓말"이라며 "포렌식 자료는 이재명 대선 후보가 경기지사 시절 했던 것이다. 제가 대검찰청을 우회해 세종시로 대검의 요원을 파견 보내 포렌식을 해냈다"라고 반박했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr