뷰티베이커리, 스노우파이프와 블록체인 플랫폼 사업 확대

[아시아경제 황윤주 기자] 뷰티 전문브랜드 뷰티베이커리가 인기 모바일 게임 개발사와 협력해 블록체인 플랫폼 사업에 속도를 낸다.

뷰티베이커리는 14일 국내 모바일게임 개발 전문기업 스노우파이프와 블록체인 신사업 'LOTT 프로젝트' 확대를 위한 MOU(업무협약)을 체결했다고 밝혔다.

스노우파이프는 ‘사쿠라대전’, ‘피구왕통키’ 등 인기 IP를 활용해 모바일게임을 개발하는 게임전문 개발사다. 이번 협약을 통해 양사는 LOTT 토큰, 메타버스, NFT 등 블록체인 플랫폼 개발과 마케팅 등에서 협력을 강화할 계획이다.

'LOTT 프로젝트'는 케이뷰티(K-BEAUTY), 케이팝(K-POP) 및 다양한 분야에 NFT 기술을 접목시킨 블록체인 플랫폼 신사업으로 'LOTT 토큰'을 결제수단으로 활용한다. ‘LOTT 토큰’은 LOTT 플랫폼뿐만 아니라 LOTT 프로젝트와 연계된 메타버스 생태계에서 결제 수단으로 사용되고 향후 제휴를 통한 외부 오프라인 매장 등에서 사용이 가능하게 될 예정이다.

뷰티베이커리 관계자는 "스노우파이프가 보유한 개발 노하우를 바탕으로 LOTT 플랫폼 개발 및 블록체인 사업 진출에 속도가 붙을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 게임, 바이오 등 다양한 분야의 기업과 협업해 블록체인 신사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 뷰티케이커리는 ‘LOTT 프로젝트’ 확대를 위해 이종 업종간 협업을 적극 추진 중이다. 지난해 11월 면역항암제 연구개발 전문회사 메딕바이오엔케이와 업무협약을 체결한 바 있다. 메딕바이오엔케이와 함께 바이오 및 의료 기술 분야에 블록체인을 접목시킨다는 전략이다.

