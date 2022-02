‘송도 하늘채 아이비스퀘어’, 단지 내 고정수요로 상가 경쟁력 갖춰

주택시장의 고강도 규제로 투자자들이 상가로 발길을 옮기고 있다. 그 중에서도 수익성을 극대화하는 단지 내 고정수요를 확보한 상가를 눈여겨볼 필요가 있는데, 입주민 고정수요에는 물론 교통, 생활인프라 등 최적의 상권에 자리한 상가의 경우 풍부한 배후수요 흡수를 이끌어내 코로나 시국에서도 안정적인 운영이 가능하다.

분양 중인 ‘송도 하늘채 아이비스퀘어’ 상가에 이목이 집중되고 있다. 총 161실 대규모로 조성될 예정이며 고정수요 및 다수의 배후수요로 안정성이 높은 상가로 평가받고 있다.

분양 관계자는 “공동주택 336세대의 든든한 고정수요를 확보해 경쟁력이 우수하며 인근 ‘송도더프라우’ 등 약 1만5천여 세대의 대규모 주거 배후수요까지 품고 있다”며 “그랜드 스트리트몰 콘셉트로 지어져 가시성과 집객력 또한 탁월하다”고 밝혔다.

주변 배후수요에 대한 기대감도 높다. 송도국제도시 내 포스코건설을 비롯해 셀트리온, 삼성바이오로직스, 코오롱글로벌 등 다양한 해외투자기업과 다국적기업이 포진해 있으며 그리고 오스템글로벌, SK바이오사이언스 등이 이전 예정돼 있는 상황이다. 신정초, 명선초, 연송초, 신정중, 연송고, 포스코고, 채드윅 송도국제학교도 자리해 직장인 및 학생과 교직원 등 다수의 수요층을 흡수할 예정이다.

빠른 이동을 실현하는 교통망에 대한 호평도 이어지고 있다. 수도권광역급행철도(GTX) GTX-B 노선 개발에 따른 수혜가 기대되며 제2외곽 순환 고속도로, KTX, 수인선 등 다양한 교통망 호재를 품어 넓은 폭의 수요층 흡수가 기대된다.

한편, ‘송도 하늘채 아이비스퀘어’의 시공은 코오롱글로벌이 맡았으며, 관련 문의는 견본주택을 통해 가능하다.

