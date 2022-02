[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일

[아시아경제 이정윤 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 이노메트리=지난해 연결 기준 영업이익 29억3732만원으로 흑자전환

◆ 세종텔레콤=보통주 6.77%인 4032만6126주 소각하는 감자 결의

◆ 예스24=웹소설 플랫폼 북팔의 주식 10만4490주를 182억5315만원에 인수

◆ 상신전자=지난해 연결 기준 영업이익 전년 대비 53% 감소한 14억2674만원

◆ 큐로컴=지난해 연결 기준 영업손실 전년 대비 28.65% 감소한 45억3524만원

◆ 코리아나=지난해 연결 기준 영업이익 35억9907만원으로 흑자전환

◆ 대양제지=지난해 연결 기준 영업손실 63억2562만원으로 적자전환

◆ 에프앤가이드=1주당 130원 현금배당 결정

◆ 큐캐피탈=지난해 개별 기준 영입이익 전년 대비 8% 증가한 40억3753만원

◆ 드림시큐리티=지난해 연결 기준 영업이익 전년 대비 16.3% 증가한 151억8470만원

◆ 전진바이오팜=지난해 개별 기준 영업손실 27억9165만원으로 전년 대비 49.37% 증가

◆슈프리마에이치큐=지난해 연결 기준 영업이익 전년 대비 50.7% 증가한 65억309만원

◆ TS인베스트먼트=지난해 연결 기준 영업이익 전년 대비 37.8% 증가한 38억5963만원

