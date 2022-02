[아시아경제 최대열 기자] 예스24 예스24 053280 | 코스닥 증권정보 현재가 7,900 전일대비 50 등락률 -0.63% 거래량 83,961 전일가 7,950 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 웹소설·쇼핑 이어 도서·공연 접수…견고해진 '네이버 플랫폼 제국'[단독] 네이버, 7000억에 예스24 인수 추진…1兆대 '메가딜' 가능성도“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 웹소설 플랫폼 북팔의 주식 10만4490주를 182억여원에 인수한다고 7일 공시했다. 이번 취득으로 지분율은 77.4%가 된다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr