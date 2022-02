[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일

[아시아경제 이정윤 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 드래곤플라이=발행주식총수 3637만8495주 대비 13.63%(495만7857주) 전환청구권 행사

◆ 나이스정보통신=종속회사인 NICE페이먼츠에 200억원 규모 금전 대여 결정. 운영 자금 대여 목적

◆ 삼천리자전거=주당 150원 결산 현금배당을 결정. 배당금총액은 18억1540만원

◆ 에디슨EV=쌍용차에 운영자금 150억원 규모 금전 대여

◆ 더블유에스아이=사옥 취득 목적 285억원 토지 및 건물 양수

◆ 씨티씨바이오=이민구, 전홍열 공동대표이사에서 이민구 단독대표이사로 변경

◆ 골프존뉴딘홀딩스=버드우드와 1600억원 규모 골프장 인수 운영

◆ 골프존뉴딘홀딩스=자회사 골프존카운티자산관리 서상현 대표이사에서 최덕형 대표이사로 변경

◆ 중앙디앤엠=150억원 전환사채권 발행

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr