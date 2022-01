"캐리 람 홍콩 행정장관, 베이징 동계 올림픽 개막식 불참"

[아시아경제 성기호 기자] 캐리 람 홍콩 행정장관이 내달 4일 열릴 베이징 동계 올림픽 개막식에 참석하지 않고 코로나19 대처에 주력할 예정이라고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 31일 보도했다.

현재 홍콩에서 전파 경로를 알 수 없는 코로나19 환자가 다수 발생 중이다. 30일 홍콩에서는 81명의 새로운 코로나19 감염자가 발견됐는데 이 중 약 18%인 15명의 감염 경로가 확인되지 않았다. 홍콩의 인구 대비 일일 코로나19 확진 환자 규모는 세계 다른 지역보다 상대적으로 적은 편이다. 하지만 홍콩은 중국 본토와 같은 '제로 코로나' 정책을 고수하고 있어 등교 수업 중단 등 고강도 대처에 나서고 있다.

이런 가운데 일각에서는 람 장관의 올림픽 개막식 불참이 이른바 '내로남불 파티' 사건을 계기로 중국 공산당·중앙정부가 람 장관을 비롯해 홍콩 특별행정구 정부에 대한 불만이 커진 상황과 관련됐을 수 있다는 관측도 흘러나온다.

앞서 지난 3일 열린 전인대 홍콩 대표 위트먼 헝의 생일 파티에 정부 고위직 13명과 입법회 의원 20명 등 200여명이 참석해 공분을 산 바 있다. 해당 파티에서 코로나19 확진자가 나오면서 100여명이 격리시설에 수용됐고, '애국자'만으로 꾸려진 첫 입법회는 이 파티에 참석했던 20명의 의원이 모두 불참한 가운데 지난 12일 개원해야 했다.

