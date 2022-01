문체부, 방송영상콘텐츠 기획안 선별 지원

13억9000만원 규모 방송영상콘텐츠 기획안 공모

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 독창적인 방송영상콘텐츠 기획안을 선별해 20억 원을 지원한다고 27일 전했다. 이날부터 3월 16일까지 방송영상콘텐츠 기획개발 공모를 진행한다. 일반·온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 연계·국제영화제 연계·사회적 가치 주제 짧은 영상 등 유형별로 드라마, 예능·교양, 다큐멘터리 분야의 우수 기획안을 발굴한다. 상금 규모는 13억9000만 원이다. 지난해보다 마흔 편 많은 아흔 편을 뽑는다. 분야별 최우수작 상금을 지난해보다 54% 늘리고, 완성도를 기준으로 상금을 차등 지급한다.

문체부는 발굴한 기획안이 제작·유통으로 이어지도록 후속 지원도 확대한다. 관계자는 "최우수작 열 편을 포함한 선정작은 이듬해 제작지원 사업 참여 시 최대 가점 5점을 받는다"고 했다. 다큐멘터리 기획 개발작 열다섯 편은 별도로 EBS 국제다큐멘터리영화제와 DMZ 국제다큐멘터리영화제 출품을 지원받는다. OTT 특화 기획 개발작 열 편에는 국내 플랫폼사를 만나 제작비 투자를 유치하는 기회가 주어진다. 나머지 재원은 '완성화 지원 프로그램'에 투입된다. 참여작은 국내 전문가들의 맞춤형 자문을 통해 완성도를 한층 높일 수 있다. 제작·투자 유치를 위한 견본 영상물 제작비로 최대 500만 원도 지원받는다. 관계자는 "우수작은 유통상담회를 통해 제작·투자 유치 기회도 얻는다"고 했다. 자세한 내용은 콘진원 누리집 참조.

