충남, 지방하천 정비 ‘국가 시행’ 물꼬

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 천안천, 둔포천, 금산 유등천 등 관내 3개 지방하천 6.1㎞ 구간이 ‘국가하천 배수 영향구간 지방하천 선도사업 지구’로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이날 현재 충남 관내 국가 하천 정비율은 81%에 달한다. 반면 지방하천의 경우 정비율이 44.9%에 불과해 비율 격차가 큰 것으로 조사된다.

이 때문에 충남에선 국지성 집중호우 등이 발생할 경우 정비가 제대로 이뤄지지 않은 지방하천 인근 지역을 중심으로 피해가 지속적으로 발생하는 실정이다.

2020년 8월 집중호우 당시 국가하천인 곡교천의 배수영향권 안에 있는 지방하천 천안천 인근에 농경지와 도로가 유실돼 446억원의 재산상 피해가 발생한 것이 대표적인 예가 된다.

도는 이러한 실정을 반영해 정부가 국가하천 지류 지방하천 32개소를 국가 시행 정비사업에 포함할 것을 지속적으로 요청해 왔다.

천안천 등 3개 지방하천이 국가사업으로 반영돼 추진될 수 있게 된 것도 이와 궤를 함께 한다.

천안천 등 3개 지방하천 정비사업은 연내 첫 삽을 뜰 것으로 예상된다. 이어 도는 사업 대상에 포함되지 않은 29개소가 차후 국가 정비사업에 포함될 수 있도록 정부에 계속 건의할 계획이다.

29개소 지방천 정비사업이 국가 계획에 반영되면 도의 국비 확보 효과는 6000억원 이상이 될 것으로 추정된다.

이정구 도 재난안전실장은 “천안천 등 3개 지방하천 정비사업은 도민이 풍수해로부터 안전하게 생활할 수 있는 초석이 될 것”이라며 “국가하천 승격과 함께 지방하천 정비사업 국가 계획 추가 반영 등을 위해 행정력을 집중토록 하겠다”고 말했다.

