김태호PD·이효리 OTT 간다…'서울체크인' 29일 티빙 공개

[아시아경제 이이슬 기자] '무한도전'·'놀면 뭐하니' 김태호 PD가 MBC를 떠나 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 가수 이효리와 파일럿 예능을 선보인다.

26일 티빙은 "OTT 최초 파일럿 콘텐츠 '서울체크인'을 오는 29일 정오 공개한다"고 밝혔다.

'서울체크인'은 제주살이 9년차의 이효리가 서울에서 스케줄을 마친 뒤 어디서 자고 누구를 만나고 어디를 갈지, 그녀의 서울 라이프를 담은 리얼리티 콘텐츠이다. 특히 자연 속에서 생활하던 제주에서의 모습과 전혀 다른 일상을 보여주겠다는 각오다.

김태호 PD와 이효리는 '놀면 뭐하니' 싹쓰리, 환불원정대 프로젝트 이후 재회한다. ‘서울체크인’은 당시 이효리가 스케줄을 위해 모자와 슬리퍼, 백팩으로 간편하게 서울에 올라오면서 ‘오늘은 어디서 자지?’, ‘서울 온 김에 누구 만나고 갈까?’, ‘성수동이 힙하다는데 가볼까?’ 를 생각하는 모습에서 영감을 얻어 기획됐다.

