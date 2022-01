트럼프 투여했던 그 약…FDA, 항체치료제 2종 취소

[아시아경제 조현의 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 코로나19 오미크론 변이에 대한 효과가 크게 떨어지는 것으로 나타난 리제네론과 일라이릴리의 항체치료제를 더 이상 사용하지 말라는 지침을 내렸다.

24일(현지시간) AP통신에 따르면 FDA는 이날 두 항체치료제에 내줬던 긴급사용승인(EUA)을 취소한다고 밝혔다.

이번 조치는 오미크론 변이가 미국에서 우세종이 되면서 예상돼왔다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 현재 미국 코로나19 확진자의 99% 이상이 오미크론 변이 감염자인 것으로 추산하고 있다.

FDA는 "이들 치료제가 향후 나타날 변이에 효과가 있다고 입증되면 재승인이 가능할 것"이라고 설명했다.

앞서 미국 바이오 업체 리제네론과 일라이릴리는 오미크론 변이에 대한 자사의 항체치료제 효능이 기존 변이종에 대한 효과보다 떨어진다는 자체 연구 결과를 발표한 바 있다.

인공적으로 만든 항체 단백질을 몸에 주입하는 방식으로 작동하는 항체치료제는 감염 초기에 집중 투여, 감염자의 중증화와 사망 위험을 낮춰 의료체계 부담을 덜어주는 수단으로 여겨졌다. 도널드 트럼프 전 대통령도 2020년 10월 코로나19로 입원했을 때 리제네론 처방을 받은 바 있다.

다만 오미크론 변이는 스파이크 단백질에 수십 종의 돌연변이가 있어 이들 항체치료제가 제힘을 발휘하기 어려운 것으로 드러났다.

미국 정부는 두 치료제의 오미크론 방어 효과가 떨어지는 것으로 나타나자 지난해 12월 이들 치료제의 일선 병원 공급을 한시적으로 중단했다가 공화당 소속 주지사들의 반발로 공급을 재개했다.

연방 정부의 백신 의무화와 방역 조치에 반대하는 공화당 소속 주지사들은 항체치료제를 백신의 대안으로 주목하며 항체치료제 사용을 적극적으로 독려해 왔다.

