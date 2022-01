"쓸 수록 진화"…LG, 고객맞춤형 'UP가전' 시대 연다

LG 씽큐앱 통해 고객 맞춤형 업그레이드 지속 제공

소프트웨어·하드웨어 모두 업그레이드 해 '고객경험' 강화

올해 약 20종 제품군에서 업가전 신제품 출시하고 라인업 확대

100여명 규모 전담조직 운영하고 친환경 기능 지속 확대 추진

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 가 지속적인 업그레이드를 통해 고객 맞춤형으로 진화하는 'UP(업)가전'을 출시하고 본격적인 시장 공략에 나선다. 구매 후 구형이 되던 과거의 생활가전 이용 패턴을 혁신해 소프트웨어와 하드웨어를 모두 업그레이드하는 새로운 경험을 제공하겠다는 전략이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 는 25일 '당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 LG UP가전'이라는 슬로건을 걸고 기존의 한계를 뛰어넘는 새로운 가전 생태계를 만들어 가겠다고 선포했다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 는 올해 세탁기, 건조기, 워시타워, 얼음정수기냉장고, 식기세척기, 휘센 타워, 에어로타워, 공기청정기, 홈브루 등 약 20종의 제품군에서 UP가전 신제품을 선보이고 라인업을 꾸준히 늘려나갈 계획이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close H&A사업본부장 류재철 부사장은 이날 온라인 간담회에서 "UP가전은 끊임없이 진화하며 내 삶을 더 편하게 만드는 가전이자 쓰면 쓸수록 나를 더 깊이 이해하고 내게 맞춰주는 가전"이라며 "사는 순간 구형(舊型)이 되는 가전의 한계를 넘어 새로운 패러다임을 제시할 것"이라고 말했다.

생활가전도 '업그레이드'…혁신 통한 고객경험 강화에 역량 쏟는다

고객과 UP가전을 연결하는 중심에는 스마트홈 플랫폼인 LG 씽큐(LG ThinQ)가 있다. 고객은 LG 씽큐 앱의 'UP가전 센터'를 통해 클릭 한 번으로 UP가전 업그레이드를 진행할 수 있다.

예를 들어 날씨나 옷감에 따른 건조상태 조절을 원하는 고객을 위해 UP가전인 트롬 건조기 오브제컬렉션에 소프트웨어 업그레이드를 제공한다. 고객은 업그레이드를 통해 건조정도를 기존 5단계에서 13단계로 미세하게 조절할 수 있다. 또 반려동물을 키우는 가구가 늘어난 점에 착안, 트롬 세탁기·건조기 오브제컬렉션과 퓨리케어 360°공기청정기에 펫케어 기능을 보강한 UP가전을 선보일 계획이다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 는 UP가전의 확장성을 위해 소프트웨어와 하드웨어를 모두 업그레이드 가능한 방식으로 설계해 쓸 수록 진화하는 맞춤형 가전 경험을 선사할 방침이다. 이같은 전략은 연초 조주완 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 최고경영자(CEO)가 '고객 감동을 위해 F·U·N(First·Unique·New) 경험을 지속 제공하는 것이 우리의 목표'라며 비전을 제시한 부분과도 맥을 같이 한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 는 UP가전을 통한 시장 공략을 위해 서비스 기획, 운영, 개발 등 100여명 규모의 전담 조직을 구성한다. 또 고객의 의견을 검토해 제품에 반영하기 위해 LG 씽큐앱 'UP가전 센터' 내 1:1 제안하기를 운영한다.

이와 함께 기능과 디자인 뿐 아니라 환경에 미치는 영향까지 세심하게 고려한 친환경 가전으로 자리잡기 위한 노력도 병행한다. UP가전 전반에 에너지 사용량을 줄일 수 있는 동작코스를 업그레이드로 제공하고, 세탁기의 미세플라스틱 배출량을 획기적으로 줄이는 세탁 코스와 필터 등도 개발할 예정이다. 이를 통해 탄소 배출량은 줄이고 에너지 절약과 환경보호를 실천하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 일조할 것으로 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 측은 기대하고 있다.

류 본부장은 "UP가전을 통해 고객의 삶과 새로운 소통을 형성해 늘 새 것 같고 쓸수록 더 편리해지며 똑똑해지는 제품경험을 제공하는 것이 목표"라며 "기본적으로 향후 개발하고 클라우드로 연동되는 모든 제품에 대해서는 업가전 개발을 생각하고 있고 고객 경험과 가치 확대를 위한 연구·개발을 계속해 나갈 것"이라고 강조했다.

류 본부장은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 4,000 등락률 -2.99% 거래량 1,141,257 전일가 134,000 2022.01.25 14:06 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 기술 집약한 'LG 옴니팟', 실물 최초 공개한다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아LG전자 안내로봇, 대구 무인 지하철역으로 출근 close 의 지난해 가전 실적이 사상 처음으로 월풀을 제치고 '전 세계 1위'를 달성할 것이란 전망에 대해 "매출 규모 면에서 처음으로 월풀을 추월하는 한 해가 될 걸로 예상한다"며 "UP가전 등 혁신과 차별화 된 제품·서비스를 계속 시도하면서 1등을 유지하기 위한 새로운 성장동력을 만들어 갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr