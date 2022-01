[아시아경제 이민우 기자] 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,000 전일대비 105 등락률 -4.99% 거래량 540,956 전일가 2,105 2022.01.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 지난해 별도 기준 영업익 21억… “흑자전환 성공”폴라리스오피스, AI 모바일 보안 솔루션 개발… 메타버스 보안 위협 대응폴라리스오피스, GS ITM과 내부회계관리 솔루션 파트너십 close 는 지난해 매출 182억원, 영업이익 21억원의 잠정실적을 기록했다고 24일 공시했다. 전년 대비 매출은 3.33% 줄었고 영업손실은 흑자로 전환됐다.

