SC제일은행 "올해 추천펀드 43개 선정…신라호텔 숙박권도 드려요"

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행이 자체 투자상품 분석 과정 ‘3P(People·Process·Performance) 프로세스’로 2022년 추천펀드 43개를 선정했다고 24일 밝혔다.

SC제일은행은 매년 자산관리(WM) 고객에게 추천하는 유망 펀드상품군인 ‘펀드셀렉트(FST)’를 선정하고 있다. 올해 펀드셀렉트에 뽑힌 펀드상품은 43개로 크게 알파·테마·밸런스로 나눴다.

알파는 SC제일은행의 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹의 글로벌 연간 시장 전망을 반영했다. 새로운 통화재팽창 국면에 수혜를 받는 주식·채권으로 꾸렸다. 테마의 경우 장기적인 성장성이 기대되는 기업 중 유리한 투자환경에 조성될 것으로 예상하는 기업으로 구성된다. 밸런스에는 포트폴리오의 변동성을 낮출 수 있는 채권형 펀드와 멀티에셋 펀드들이 포함된다.

모바일 뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 추천펀드에 신규가입하면 경품을 제공하는 이벤트도 실시한다. 오는 2월 28일까지 추천펀드에 새로 가입한 모든 고객에게 커피 쿠폰을 지급한다. 추첨을 통해 선정된 5명에게는 신라호텔 숙박권을 증정한다.

한편 SC제일은행은 매년 시장 상황 및 투자전략의 이해를 돕기 위해 투자전략 테마를 정한 뒤 금융시장 전망을 제공한다. 올해의 자산관리 전반을 아우르는 핵심 투자 테마는 ‘Normality; 정상화, 험난하지만 가야 할 길’로 제시했다.

