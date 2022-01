코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치

[아시아경제 박지환 기자] 21일 코스피가 2020년 12월 이후 1년여만에 최저치를 기록하며 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일 보다 0.99%(28.39포인트) 내린 2834.29에 마감했다. 이는 종가 기준으로 2020년 12월 29일의 2820.51 이후 가장 낮은 수준이다. 코스피는 전 거래일보다 0.88%(25.19포인트) 낮은 2837.49에서 장을 시작해 하락세를 지속했다. 한때 장중 1.59% 하락한 2817.11까지 내려가기도 했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2230억원, 6438억원 순매도했다. 반면 개인은 8969억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 60,300 전일대비 800 등락률 +1.34% 거래량 1,140,191 전일가 59,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close 이 1.34%, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 2,000 등락률 +0.25% 거래량 38,111 전일가 816,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close 가 0.25% 상승 마감했다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 900 등락률 -1.18% 거래량 15,749,849 전일가 76,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'5G 가입자 2000만 시대… 가입자 속마음은 "최신폰 때문에 5G 요금 억지로 쓴다“ close (-1.18%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 6,000 등락률 -4.80% 거래량 6,098,505 전일가 125,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (-4.80%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 2,000 등락률 -0.60% 거래량 579,718 전일가 335,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (-0.60%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 2,000 등락률 -0.29% 거래량 324,260 전일가 696,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'"꿩 대신 닭이라도"…간만에 투심 몰린 LG화학코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피" close (-0.29%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 684,000 전일대비 4,000 등락률 -0.58% 거래량 255,641 전일가 688,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (-0.58%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,000 전일대비 2,000 등락률 -0.99% 거래량 512,032 전일가 202,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감현대차·기아, 이달 26~28일 설 맞이 특별 무상점검제네시스, 아부다비 HSBC 챔피언십 후원…5년간 공식차량 지원 close (-0.99%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 2,946,355 전일가 92,300 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 "이 종목" 내일 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록!코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (-0.54%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,100 등락률 -1.35% 거래량 1,446,186 전일가 81,200 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라현대차·기아, 이달 26~28일 설 맞이 특별 무상점검 close (-1.35%) 등이 하락했다.

코스닥은 전날보다 1.65%(15.85포인트) 내린 942.85에 마쳤다. 지수는 전장보다 0.84%(8.03포인트) 낮은 950.67로 시작해 낙폭을 확대했다.

투자자별로는 코스피와 마찬가지로 개인 나홀로 3795억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 3214억원, 636억원 매도 우위를 나타냈다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 700 등락률 +1.06% 거래량 823,814 전일가 65,900 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (1.06%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,000 전일대비 1,300 등락률 +1.15% 거래량 614,597 전일가 112,700 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (1.15%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,800 전일대비 400 등락률 +0.56% 거래량 836,955 전일가 71,400 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (0.56%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 700 등락률 +1.18% 거래량 1,024,889 전일가 59,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'씨젠, 위기의 바이오株 ‘믿을맨’ 되나코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (1.18%) 등이 올랐다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 433,800 전일대비 21,200 등락률 -4.66% 거래량 213,171 전일가 455,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close 은 4.66% 하락해 낙폭이 가장 컸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 198,500 전일대비 3,100 등락률 -1.54% 거래량 355,194 전일가 201,600 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (-1.54%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 137,000 전일대비 1,500 등락률 -1.08% 거래량 934,347 전일가 138,500 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (-1.08%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,800 전일대비 400 등락률 -1.17% 거래량 415,252 전일가 34,200 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (-1.17%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 301,100 전일대비 12,900 등락률 -4.11% 거래량 58,412 전일가 314,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선'코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세 close (-4.11%) 등도 내렸다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "국내 증시는 미 증시 약세와 반도체 관련주 하락이 부담으로 작용했다"며 "특히 미국에서 러시아향 반도체 및 전자제품 수출 제한을 언급하면서 전기전자 업종의 수요 감소 우려가 확대됐다"고 말했다.

