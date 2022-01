네이버, '로봇 친화' 제2사옥 조감도 공개

네이버가 제2사옥의 완공을 앞두고 조감도를 21일 공개했다.

올해 상반기 완공을 앞둔 제2사옥은 경기도 성남시 분당구에 있는 네이버 본사 '그린팩토리' 옆에 위치한다. 현재 시설 내 기술 점검을 진행할 네이버랩스 등 일부 조직이 먼저 이동을 완료한 상태다.

제2사옥에는 임차 종료된 외부 사업장의 일부 조직, 네이버의 스타트업 양성조직 'D2SF'가 투자한 스타트업, 그리고 카이스트-네이버 인공지능(AI)센터 연구진 등 네이버뿐 아니라 외부 파트너들도 먼저 입주할 계획이다.

네이버는 "중소상공인(SME), 창작자 등을 위한 전용 공간도 마련해 더욱 다양한 파트너들과 함께 어우러지는 업무공간으로 만들어나갈 것"이라고 설명했다.

네이버 제2사옥은 국내 최초 5G 특화망이 적용됐고, 로봇 친화형 건물을 목표로 구축됐다. 네이버는 앞서 전 세계 최초로 '클라우드 로봇 시스템이 적용된 빌딩'의 기술적 특성에 대해 22건의 특허를 출원했다고 밝히기도 했다.

네이버는 직원들이 일상에서 자연스럽게 첨단 기술을 경험하며 업무에 집중할 수 있도록 한다는 계획이다.

