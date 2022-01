[아시아경제 지연진 기자] 신라에스지 신라에스지 025870 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 400 등락률 +3.70% 거래량 27,277 전일가 10,800 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 신라에스지, 박병언 대표 사임美 바이든 발표했습니다!! “친환경” 관련주 지금 저점 매수하세요!!신라에스지, 주가 1만 5400원 (-10.2%)… 게시판 '북적' close 는 지난해 영업이익이 591.5% 증가한 22억원으로 집계됐다고 20일 공시했다. 매출액은 13.6% 증가한 713억원, 당기순이익은 흑자전환해 18억원을 기록

