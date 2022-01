한은 "코로나19 재택근무, GDP 감소폭 줄이는 효과"

'팬데믹 이후 재택근무 확산과 경기 완충 효과' 발표

[아시아경제 장세희 기자]재택근무가 국내총생산(GDP)감소폭을 줄이는 효과가 있었다는 분석이 나왔다.

한국은행 조사국 고용분석팀 오삼일 차장과 이종하 조사역은 20일 '팬데믹 이후 재택근무 확산과 경기 완충 효과'(BOK 이슈노트)에서 "재택근무 활용 여부는 경제 회복력과 밀접한 연관이 있다"라며 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 2020년 1분기 중 근무지 생산성과 총요소생산성(TFP·생산 과정의 효율성을 나타낸 지표)이 각각 2.89%, 2.71% 감소했음에도 재택근무 생산성은 4.34% 증가하며 완충 효과를 나타냈다고 분석했다. 이와 관련 해당 분기 GDP가 1.26% 감소하는 데 그쳤다.

2분기에는 근무지 생산성의 감소 폭(-5.47%)이 확대했음에도 TFP(1.31%)와 함께 재택근무 생산성이 1.01% 증가해 GDP가 3.15% 감소하는 데 그쳤다.

재택근무 생산성은 2020년 3∼4분기와 2021년 1분기까지 양의 값을 나타내며 완충 효과를 이어갔다.

보고서는 재택근무의 완충 효과가 방역 조치의 강도에 따라 움직이는 경향을 보였다면서 "재택근무를 이용하면 통근 시간 절약, 자율성 증대 등으로 직무 만족도가 높아져 생산성이 향상될 수 있다"라고 말했다.

아울러 저연령층, 고학력층의 재택근무 비중이 컸다고 분석했다. 또 재택근무자의 임금상승률(8.2%)이 비재택 근무자의 임금상승률(2.7%)보다 높은 것으로 나타났다.

보고서는 "팬데믹 이후에도 재택근무가 지속될 것이라는 데는 큰 이견이 없는 것으로 보인다"라면서 "예단하긴 어렵지만, 우리나라와 같이 출퇴근 소요 시간이 길고 IT(정보기술) 인프라가 발달한 경우 재택근무 확대로 인한 생산성 향상 여지가 큰 것으로 평가된다"라고 덧붙였다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr