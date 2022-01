[아시아경제 이민지 기자] 남해화학 남해화학 025860 | 코스피 증권정보 현재가 9,450 전일대비 250 등락률 -2.58% 거래량 299,084 전일가 9,700 2022.01.18 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장마지막 남은 윤석열 황금株 "ㅇㅇㅇ" 입수"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개 close 은 5888억원 규모로 무기질비료 구매납품 계약을 체결했다고 18일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 58.3%에 해당한다. 계약 상대방은 농협경제지주로 계약 종료일은 2022년 12월 31일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr