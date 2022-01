중기부, 中企 기획·기술개발 역량 강화 지원

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부가 기술개발(R&D) 수행 경험이 부족한 중소기업의 기획역량 강화와 기술애로 해결을 지원한다. 이를 위해 중기부는 '2022년 기술개발(R&D)역량제고사업 상반기 시행계획'을 18일 공고한다.

'중소기업 R&D 역량제고사업'은 R&D 기획 역량이 부족한 중소기업의 과제 기획지원을 통해 사업화 성공률을 향상시키고, 기술전문가를 활용해 중소기업의 기술애로 해결을 지원하는 사업이다.

기술개발 수행경험이 없는 중소기업(첫걸음기업)을 대상으로 중소기업이 개발하고자 하는 R&D 과제의 연구개발계획서의 기획과 작성을 지원한다.

올해는 첫걸음기업의 참여가 많은 창업성장기술개발사업 디딤돌과제와 R&D기획 지원 사업의 높은 경쟁률 등을 고려해 지원 물량을 663개로 대폭 확대했다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "R&D 역량제고 사업은 R&D 수행 경험이 부족한 중소기업의 기획역량 강화와 기술 해결에 큰 도움이 될 것"이라면서 "특히 올해는 기획지원 물량이 대폭 확대한 만큼 첫걸음기업의 기획역량이 향상되길 기대한다"고 말했다.

사업 신청은 다음달 7일부터 18일까지며, 자세한 내용은 범부처통합연구지원시스템(IRIS), 중소기업기술개발 종합관리시스템(SMTECH)을 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr