도시문제 해결하는 '스마트시티 혁신기술' 공모…200억원 지원

국토교통부는 도시문제를 해결할 수 있는 창의적인 스마트시티 혁신기술 발굴을 위해 200억원을 지원한다고 17일 밝혔다.

국토부는 스마트 솔루션 도입을 통해 도시문제를 해결하고자 2018년부터 스마트 챌린지 사업을 추진 중이다. 현재 전국 64개 도시에서 240여개의 스마트시티 서비스를 실증 중이다.

올해 새롭게 추진하는 혁신기술 발굴사업은 스마트시티 서비스의 안정적인 도입을 위해 사업기획 단계부터 스마트 솔루션의 수요자인 시민과 공급자인 기업·대학을 참여시킨다.

기존 스마트 챌린지 사업은 지방자치단체의 수요에 맞춘 계획을 토대로 사업이 추진돼 기업과 대학의 혁신적이고 창의적인 서비스나 기술을 자유롭게 발굴하는 데는 미흡한 측면이 있었다.

혁신기술 발굴사업은 혁신기술을 보유한 기업·대학·지지체를 대상으로 하는 기업주도형과 시민이 주도해 지역의 도시문제를 해결하는 시민주도 리빙랩형의 두 가지 형태로 추진된다.

기업주도형은 10개 사업을 선정해 사업당 최대 15억원, 시민주도 리빙랩형은 5개 사업을 선정해 사업당 최대 10억원을 지원한다. 총 지원금액은 200억원이다.

오는 3월3일부터 8일까지 사업계획서를 제출받아 3월 말에 지원대상을 최종선정할 계획이다.

사업을 통해 발굴되는 우수한 기술은 혁신제품 지정 등 혜택을 받을 수 있도록 지원하며, 추진 과정에서 전문기관의 컨설팅도 지원한다.

기술선정 이후에는 국토부, 사업자, 지자체 간의 협약을 체결하고 곧바로 사업에 착수해 1년 동안 솔루션 실증을 추진하게 된다.

국토부는 "우수 솔루션 발굴을 통한 스마트시티 확산사업의 내실화와 혁신기술의 사업화가 이뤄질 수 있을 것으로 보인다"고 설명했다.

