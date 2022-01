칩거 중인 沈…여영국 "후보 사퇴는 고려하지 않는 것 같다"

여영국 정의당 대표, 14일 오후 심상정 후보와 회동

"심 후보 '진보정치 걸어온 책임있는 정치인으로 소임 맡겠다'고 말해…사퇴는 고려하지 않는 것으로 느낌 받았다"

[아시아경제 오주연 기자] 여영국 정의당 대표가 지난 12일 돌연 대선 일정을 중단을 선언하고 장고에 들어간 심상정 정의당 후보와 만난 뒤 "심 후보가 사퇴는 고려하지 않는 것 같다"고 말했다.

14일 오후 여 대표는 경기도 고양시에 있는 심 후보 자택에서 심 후보와 회동을 가진 후 기자들과 만나 "후보께서 진보정치의 소명의식을 져버리지 않겠다고 말씀하셨다"며 이같이 전했다.

여 대표는 "아직 숙고의 시간을 갖고 있는 중이고, 여러 가지로 힘들어 보였다"면서 "진보정치 20년 세월동안 가장 큰 위기를 맞고 있는데 한 길로 진보정치를 걸어온 책임있는 정치인으로 그 소임을 맡고자 한다고 말씀 주셨다. 이를 비추어볼 때 후보 사퇴나 이런 것은 고려하지 않는 것으로 느낌 받았다"고 말했다.

여 대표는 "후보가 (사퇴하지 않겠다고) 직접 언급은 없었고 저도 묻진 않았다"며 "그것을 묻는 것은 후보에게도 고통스러운 것이고 당으로도 도리가 아니라고 판단했다. (후보에 대한)믿음이 있어서 힘내시라, 우리 당이 더욱 크게 성찰하고 쇄신하겠다고 말했다"고 설명했다.

심 후보가 대선 일정을 중단하고 숙고에 나서는 이유에 대해서는 "숙고의 시간이 끝나면 적절한 시점에 국민께 다시(알리겠다)"라며 "(오는) 일요일을 넘기지는 않을 것"이라고 말했다.

여 대표는 "남 탓보다도 우리가 무엇을 잘못 판단했고, 무엇을 성찰해야 하는지 집중적으로 생각하고 계셔서 (숙고의 시간이)너무 길어지면 안되기 때문에 이번 주말 전에(결론이 날 것)"이라고 예상했다. 오는 주말까지로 숙고 기간을 한정한 것은 여 대표가 요청한 것으로, 여 대표는 "(심 후보도)'너무 길지는 않도록 하겠다'고 말씀 주셨다"라고 했다.

여 대표는 "숙고를 마치고 나면 국민들께 메시지 형태로 말씀을 드리지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

