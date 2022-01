[특징주]알루코, LG에너지솔루션과 2031년까지 협력 부각…폭스바겐 배터리 공급

[아시아경제 박형수 기자] 알루코 알루코 001780 | 코스피 증권정보 현재가 4,390 전일대비 935 등락률 +27.06% 거래량 55,947,375 전일가 3,455 2022.01.13 15:17 장중(20분지연) 관련기사 "이 종목" 오후에 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요글로벌 철강株 일제히 강세!! 이빨을 드러내는 후속 대장주는?[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 가 강세다. LG에너지솔루션 상장을 계기로 2차전지 장비와 부품 업체로 관심이 쏠리면서 알루코 알루코 001780 | 코스피 증권정보 현재가 4,390 전일대비 935 등락률 +27.06% 거래량 55,947,375 전일가 3,455 2022.01.13 15:17 장중(20분지연) 관련기사 "이 종목" 오후에 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요글로벌 철강株 일제히 강세!! 이빨을 드러내는 후속 대장주는?[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 에 대한 관심도 커진 것으로 보인다.

13일 오후 2시23분 알루코는 전날보다 23.59% 오른 4270원에 거래되고 있다.

알루코는 알루미늄 압출제품 제조·판매업체다. 최근 배터리 모듈 케이스 매출 규모를 키워가고 있다. 배터리 모듈 케이스는 전기차용 배터리 셀을 보호하는 부품이다. 배터리 셀 열 방출을 위해 열전도율이 우수한 알루미늄 소재가 주로 사용된다.

알루코는 지난해 6월 2153억원 규모의 폭스바겐 MEB 배터리 모듈케이스 공급 계약을 체결했다. 매출처는 LG에너지솔루션 폴란드 관계사인 'LT PRECISION POLAND'다. 계약기간은 2031년 12월까지다.

알루코는 계약 체결 당시 납품하는 배터리 제품(배터리 모듈 케이스)은 LT정밀과 LG에너지솔루션을 통해 글로벌 완성차 업체인 폭스바겐에 공급될 예정라고 소개했다. 폭스바겐 MEB 배터리 모듈 케이스는 전기차용 배터리의 셀을 보호하기 위한 핵심 부품으로 배터리 셀의 열 방출을 위해 열전도율이 우수한 알루미늄 소재가 주로 사용된다. 정밀 압출 및 가공 등의 첨단 기술이 필요하다.

베트남 공장에서 배터리 모듈 케이스를 생산해 폴란드로 납품하는 구조다. 배터리 부품 매출은 알루코 손자회사 'ALK VINA'에서 발생한다.

알루코는 지난해 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행해 320억원을 조달했다. 원자재 매입자금과 전기차 배터리 부품 생산을 담당하는 해외법인 지원금 등으로 쓸 자금을 미리 마련했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr