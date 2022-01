이병철 변호사 사망에 野 "진상규명해야" vs 與 "정치적 공세"

이재명 변호사비 대납 의혹 제기…12일 숨진 채 발견

국민의힘·정의당·국민의당 "진상규명" 촉구

與 선대위 공보단 "마타도어성 억지주장"

진실 가려지기 전까지 이 변호사는 '대납 녹취 조작 의혹'의 당사자

[아시아경제 오주연 기자, 이현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 '변호사비 대납 의혹'을 최초로 제기했던 이병철 변호사가 숨진 채 발견되자 야권은 12일 신속한 진상 규명을 한목소리로 촉구했다. 반면 민주당 선거대책위원회는 이를 "정치적 공세"라면서 이번 사건과 이 후보를 연관짓는 듯한 발언, 보도 등은 자제할 것을 요구했다.

이날 국민의힘 선거대책본부 공보단장을 맡고 있는 김은혜 의원은 "고(故) 유한기 본부장의 사망 당시 스스로 절대 자살하지 않겠다고 했던 분"이라며 "얼마나 많은 분이 희생되어야 이 두렵고 잔혹한 행렬을 멈춰 세울 수 있느냐"고 물었다. 그러면서 "이 후보는 답해달라. 모른 척 한다고 덮힐 수 없다"며 "진실을 공개해달라"고 촉구했다.

이준석 국민의힘 대표도 이날 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "왜 이렇게 안타까운 일이 자꾸 일어나는지 모르겠다"면서 "이재명 후보가 이분에 대해서는 어떤 말씀을 하실지 기대도 안 한다. 지켜보고 분노하자"고 했다.

장혜영 정의당 선대위 수석대변인도 이날 브리핑으로 "이 후보를 둘러싼 의혹에 관련된 인물들의 갑작스런 죽음만 벌써 세 번째"라며 "참으로 오싹하고 섬뜩한 우연"이라고 지적했다.

안혜진 국민의당 중앙선대위 대변인도 이날 논평을 내고 "이 후보 관련자의 사망 소식에 목덜미가 서늘해지고 소름이 돋을 정도"라며 "지금이라도 철저한 수사로 모든 범죄 행위를 낱낱이 밝혀 무너진 정의와 공정, 바닥까지 추락해버린 나라의 품격을 바로 세워야 한다"고 했다.

국민의힘을 비롯해 정의당·국민의당 등 야권에서 쏟아지듯 내는 이씨 죽음과 관련된 논평에 더불어민주당은 "이 후보는 고인과 아무런 관계가 없다는 점을 밝힌다"는 입장을 냈다. 특히 국민의힘을 향해선 "마타도어성 억지주장"이라고 일갈했다.

민주당 선대위 공보단은 입장문에서 "국민의힘의 고 이병철 씨 사망과 관련해 마치 기다렸다는 듯 마타도어성 억지주장을 펼치고 있다. 국민의힘 주장은 일고의 가치 없다"고 했다.

공보단은 "정확한 사인이 밝혀지기전까지 그 어떤 정치적 공세도 자제해주실 것을 촉구한다"면서 "사법당국은 고인의 사인을 신속하고 철저하게 규명해 일고의 의혹도 없도록 해주시기 바란다"고 전했다.

아울러 언론에는 "고인은 지난해 이 후보에 대해 '변호사비 대납 의혹'이라는 허위 주장으로 고발조치됐고, 이미 사법당국이 수사 중인 사안인데도 불구하고 '변호사비 대납 의혹 폭로자 사망' 소식으로 전하고 있다"면서 "실체적 진실이 가려지기 전까지 이 씨는 '대납 녹취 조작 의혹'의 당사자"라며 기사 작성시 유의해 줄 것을 당부했다.

한편, 이씨는 지난 2018년 이 후보가 공직선거법 위반 등 사건의 변호인으로 선임된 모 변호사에게 수임료로 현금과 주식 등 20억원을 줬다며 관련 녹취록을 친문 성향 단체인 '깨어있는시민연대당'에 제보한 인물이다. 경찰은 사망 경위를 수사 중이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr