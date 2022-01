웅진씽크빅, 전과목 AI 학습 ‘스마트올’ 회원 20만명 돌파

출시 2년 만에 회원 20만명, 연매출 2300억원 기록

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 3,250 전일대비 80 등락률 +2.52% 거래량 159,456 전일가 3,170 2022.01.12 10:23 장중(20분지연) 관련기사 웅진씽크빅, 계열사에 웅진북센 추가웅진씽크빅, 단기차입금 600억에서 500억으로 줄어‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 인공지능(AI) 학습플랫폼 '스마트올' 회원 수가 20만명을 돌파했다고 12일 밝혔다.

스마트올은 지난 2019년 11월 초등학생 대상 전과목 AI학습으로 출시됐다. 출시 14개월 만에 회원 10만명을 돌파했고 이후 대치동 TOP3 학원 강의를 도입한 '스마트올중학', 한글과 창의수업 등을 강화한 '스마트올키즈' 등으로 라인업을 확장하며 2년여 만에 회원 20만명을 기록했다.

웅진씽크빅은 스마트올의 성장 배경으로 코로나19로 변화된 교육환경과 경쟁사와 차별화한 에듀테크 기술 등을 꼽았다. 코로나19로 인한 비대면 수업과 메타버스 등의 등장으로 에듀테크에 대한 거부감이 사라지면서 스마트패드를 활용한 교육이 선택이 아닌 필수가 됐다고 진단했다.

이어 회원 수 20만명을 연 매출로 환산하면 단일브랜드 기준 2300억원에 달하는 만큼 전과목 에듀테크 서비스 중 회원 수와 매출 규모 등에서 시장 1위라고 덧붙였다.

웅진씽크빅은 지난 2014년 '북클럽'을 출시해 1년만에 회원 수 10만명을 달성하면서 국내에서 처음으로 상업적 에듀테크 서비스를 성공시켰다. 2018년에는 미국 실리콘밸리 에듀테크 기업 키드앱티브에 지분투자를 단행하며 자체 AI 교육기술을 구축했고 31건에 달하는 에듀테크 특허를 확보했다.

웅진씽크빅 관계자는 "SCI급 논문을 통해 10.5%포인트의 학습효율 향상 효과를 검증했다"며 "이렇게 축적된 기술과 경험을 집약해 전과목 종합학습인 스마트올을 출시했다"고 설명했다.

이재진 웅진씽크빅 대표는 "스마트올은 웅진씽크빅이 2013년부터 10여년간 투자해온 에듀테크 기술의 집약체"라며 "AI 기술로 성적 향상이 가능하기 때문에 프로그램이 검증된 것인지, 스스로 몰입하고 자기주도 학습을 할 수 있는지, 세계적으로 검증된 사용자경험(UX) 적용으로 손쉽게 공부할 수 있는지 등을 따져보고 프로그램을 선택해야 한다"고 말했다.

