국내 증시, 美증시 반등에 동반 상승세

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시가 간밤 반등에 성공한 미국 뉴욕증시 상승 영향을 받아 동반 오름세를 보이고 있다.

12일 오전 9시13분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.99%(29.12포인트) 상승한 2956.50을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.80%(23.40포인트) 오른 2950.78로 장을 시작해 오름세를 확대하고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1467억원, 303억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 개인은 나홀로 1742억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온(-0.51%)을 제외한 모든 종목이 오름세를 보이고 있다. 삼성전자는 0.38% 상승한 7만9200원을 가리키고 있다.SK하이닉스(0.78%), NAVER(3.43%), 삼성바이오로직스(1.20%), LG화학(2.32%) 등이 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 1.25%(12.11포인트) 상승한 982.03을 가리키고 있다. 이날 코스닥은 전 거래일 대비 0.90%(8.77포인트) 오른 978.69로 장을 출발한 이후 상승폭을 확대하고 있다.

투자자 별로는 개인과 기관이 각각 83억원, 68억원 순매수했다. 외국인은 132억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목은 대부분 상승세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,700 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 233,926 전일가 81,000 2022.01.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록 close (-1.23%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 109,100 전일대비 200 등락률 +0.18% 거래량 47,666 전일가 108,900 2022.01.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close (-0.64%) 등이 하락했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 438,600 전일대비 14,100 등락률 +3.32% 거래량 122,702 전일가 424,500 2022.01.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close (4.22%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 115,900 전일대비 100 등락률 -0.09% 거래량 147,626 전일가 116,000 2022.01.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close (2.07%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 190,500 전일대비 9,400 등락률 +5.19% 거래량 350,450 전일가 181,100 2022.01.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' close (4.42%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,300 전일대비 600 등락률 +0.83% 거래량 284,118 전일가 72,700 2022.01.12 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "카카오게임즈, '오딘'은 이미 캐시카우"긴축우려·LG엔솔 IPO 영향…코스피 2920선 보합권 마감개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래 close (0.83%) 등이 상승했다.

국내 증시는 간밤 미국 뉴욕증시 반등에 힘입어 오름세를 지속할 것으로 예상되지만 그 상승세는 제한적일 것이란 분석이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 "최근 연준의 긴축 불안과 금리 변화에 민감하게 반응하며 주가 급락세를 겪었던 성장 테마, 성장 업종 등이 주가 복원력을 보여줄 것으로 예상된다"며 "다만 12일(현지시간) 미국의 12월 소비자물가(예상7.1%) 결과와 1월말 LG에너지솔루션 기업공개(IPO)를 둘러싼 수급 부담 등으로 전반적인 시장 상승 탄력은 강하지 않을 것으로 전망된다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr