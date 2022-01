‘창원형 공공배달앱’ 올 상반기 서비스 시작된다

창원시, 스마트마켓서비스·소상공인단체 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원시가 주도하는 ‘배달앱’이 올해 상반기 중 서비스로 뜬다. 이 애플리케이션은 지자체가 소상공인의 수수료 부담을 덜어주기 위해 배달 시장에 개입하는 공공 프로젝트이다.

경남 창원시는 10일 소상공인의 배달앱 중개 수수료 절감을 위해 스마트마켓서비스와 창원시소상공인연합회, 한국외식업중앙회 창원시 5개구 지부 등과 ‘창원형 공공배달앱’ 운영사업 업무협약을 했다.

공공배달앱은 입점비와 광고료를 포함한 중개 수수료를 2% 이하로 인하해 관내 소상공인의 수수료 부담을 줄인다.

또 모바일 창원사랑상품권인 누비전의 결제기능을 탑재해 착한 소비의 선순환을 이어갈 계획이다.

배달앱 구축 운영사는 스마트마켓서비스로, 지난해 12월 전문가들로 구성된 창원형 공공배달앱 민간사업자 선정 심사위원회에서 우선순위 협상자로 최종 선정됐다.

선정자는 가맹점 모집과 집중 홍보를 통해 상반기 중 창원시 전역에서 서비스할 예정이다.

소상공인 단체들도 공공배달앱 출시에 참여했으며 소속 회원과 소상공인에게 홍보와 가입을 독려해 초기 가맹점 모집을 최대한 지원할 계획이다.

허성무 시장은 “창원시 소상공인들에게 실질적인 힘이 될 수 있도록 스마트마켓서비스와 소상공인단체가 동참해 착한소비의 선순환을 이어갈 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr