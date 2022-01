'공산당 싫다' 외치던 정용진 부회장…"검찰에 2번 통신조회 당했다"

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 '공산당이 싫다', '멸공' 등 사회관계망서비스(SNS) 게시글로 논란이 된 정용진 신세계그룹 부회장이 지난해 6월과 11월에 통신조회를 당했다고 7일 밝혔다.

정 부회장은 이날 자신의 인스타그램을 통해 자신에 대한 통신자료 제공내역 확인서를 공개하며 "진행 중인 재판 없고, 형의 집행 없고, 별다른 수사 중인 건이 없다면 국가안전보장에 대한 위해를 방지하기 위해 내 통신내역을 털었다는 얘긴데…"라고 적었다.

이 확인서에 따르면 KT는 지난해 6월 9일 서울중앙지검의 요청에 따라 정 부회장의 성명과 주민등록번호, 주소, 전화번호, 가입일, 해지일 등의 내역을 제공했다. 또한 KT는 지난해 11월8일 인천지검의 요청에 따라 같은 내역을 제출했다.

현행 전기통신사업법 83조는 법원, 검사 또는 수사관서의 장, 정보수사기관의 장이 재판·수사·형의 집행 또는 국가안전보장에 대한 위해를 방지하기 위한 정보수집을 위해 통신자료 제공을 요청하면 전기통신사업자가 그 요청에 따를 수 있다고 규정하고 있다.

정 부회장은 전날 '(한국이) 안하무인인 중국에 항의 한 번 못한다'는 제목으로 정부의 대중 정책을 비판하는 내용의 기사를 캡처해 올렸다. 이 기사에는 중국 공산당 중앙위원회 총서기인 시진핑 중국 국가주석의 사진도 포함돼 있다. 이후 정 부회장은 북한의 탄도미사일 발사 내용이 담긴 신문 기사를 캡처해 올리며 "내 멸공은 중국보다는 우리 위에 사는 애들을 향한 멸공이다. 나랑 중국을 연결시키려 하지 마라"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr